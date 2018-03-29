В США заявили, что ждут новых дипломатов из России

Двери США для новых дипломатов из России открыты, ограничений по числу нет. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши двери открыты», — сказал представитель, отвечая на вопрос о том, могут ли приехать новые российские дипломаты в США.

Представитель американской администрации также отметил, что всех высылаемых из страны российских дипломатов в США считают шпионами, которые работали «под дипломатическим прикрытием» и несли угрозу нацбезопасности.

Ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие страны объявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Москва заявила, что ответит на данные действия.