Павел Дуров пообещал сделать Telegram более надежным

Для бесперебойной работы мессенджера Telegram будет установлено новое оборудование. Об этом в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Каждой службе, которая растет слишком быстро, приходится испытывать «болезнь роста». К сожалению, Telegram не является исключением… Сегодня многие наши европейские пользователи заметили проблемы с подключением. Это было вызвано плановым обслуживанием нашим провайдером центров обработки данных, что, к сожалению, привело к незапланированным простоям… Чтобы убедиться, что такие сбои больше не повторяться, мы установили более прямую и постоянную связь между нашими инженерами и электриками центров обработки данных и, что еще более важно, начали модернизировать наше оборудование, связанное с электропитанием».

Пользователи месенджера начали жаловаться на сбои утром 29 марта. У большинства возникали проблемы с подключением к Telegram или с передачей данных. Проблема затронула многие страны, за исключением государств Америки и Восточной Азии.