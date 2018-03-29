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Арбатов: Политика - это же не землетрясение и не метеорит, который на вас валится, и ничего с этим не поделаешь

Олег Одноколенко
17:39 29.03.2018
На вопросы еженедельника «Звезда» отвечает руководитель Центра международной безопасности, действительный член Российской академии наук.
Арбатов: Политика - это же не землетрясение и не метеорит, который на вас валится, и ничего с этим не поделаешь
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

- Посмотрите, Алексей Георгиевич, какая получается картина мира. Ракеты с ядерными боевыми частями нацелены друг на друга, граница с Европой напоминает линию фронта, а Запад в массовом порядке высылает наших дипломатов. Мы, естественно, - в ответ. А в результате снижается уровень дипломатического присутствия. Как вы считаете, военные риски в такой ситуации возрастают?

- Не думаю. Что же касается дипломатов, то это в чистом виде демонстративный жест, свидетельство очень плохих политических отношений. В общем, ничего хорошего, но, например, на конкретных переговорах, связанных с ограничением вооружений, это никак не отразится. Потому что таких переговоров сейчас просто нет.

- Ну вот, успокоили... Переговорный процесс на нуле, а пальцы на спусковых крючках, так что ли?

- К ситуации в мире надо относиться здраво и без эмоций - профессионально, если хотите. И президент России Владимир Путин, если помните, в послании Федеральному Собранию четко сказал, что реальной военной угрозы стране сейчас объективно нет, что сегодня самая главная для нас угроза не военная, а научно-техническое отставание. Вот с чем надо всемерно бороться. А чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет оборонных возможностей России, там же, в Новом Манеже, прошла презентация возможностей отечественного военно-промышленного комплекса. На Западе это вызвало обеспокоенность, а наша общественность была в восторге. Читать далее... 

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