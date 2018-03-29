Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля

Состояние Юлии Скрипаль уже не оценивается врачами как критическое. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Кристин Бланшард - главного врача окружной больницы в Солсбери, в которой находятся британский шпион и его дочь.

«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки», - рассказала Бланшард.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском городе Солсбери на скамейке недалеко от местного торгового центра. По предварительным данным, они были подвержены действию нервнопаралитического вещества. Великобритания без каких-либо доказательств обвиняет в причастности к случившемуся Россию.

В Москве категорически отрицают все обвинения Лондона в свой адрес. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия до сих пор не получила от Великобритании никаких вразумительных доказательств о якобы причастности РФ к инциденту.