Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Шведский внедорожник Volvo XC60 победил в конкурсе «Всемирный автомобиль года». В списках конкурса, также, были представлены Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

Первый список конкурсантов был оглашен на автосалоне в Женеве в первой половине марта, абсолютного победителя определили в конце месяца на Нью-Йоркском мотор-шоу. Жюри состояло из 82 журналистов, передает сайт газеты «Известия».

На автосалоне в Нью-Йорке назвали лучшим автомобилем представительского класса седан Audi A8, лучшим спортивным автомобилем BMW M5, городским - Volkswagen Polo и «зеленым» (безвредным для экологии – прим. ред.) - Nissan Leaf, а Range Rover Velar стал автомобилем с лучшим дизайном.

В 2017-м лучшей машиной года был признан Jaguar F-Pace.