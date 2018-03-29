В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия

Представитель командования вооруженными силами ДНР назвал обвинения со стороны погранслужбы Украины в применении против пограничников лазерного оружия «бредом». Об этом сообщают «Известия».

«Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет», — заявил представитель командования ДНР.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что военнослужащий ВСУ был ослеплен лазерным лучом в то время, когда проводил наблюдение через оптический прибор в районе контрольного поста «Мариинка». Пострадавшего отправили в госпиталь с ожогом сетчатки глаза, а Украина обвинила ДНР в применении техники ослепляющих лазеров.

По мнению Андрея Кошкина, эксперта Ассоциации военных политологов, речь может идти об обычной лазерной указке, разве что повышенной мощности. Такие указки несколько лет назад использовали хулиганы, пытавшиеся ослеплять пилотов гражданской авиации. Эксперт считает, что таким образом Киев пытается обвинить Россию в апробировании на военнослужащих ВСУ новейшего российского лазерного оружия.