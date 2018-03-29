Стало известно имя нового замгубернатора Кемеровской области

В Кемеровской области назначены новые заместитель губернатора и начальник департамента внутренней политики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На должность заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба. На пост нчальника департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области назначена Валентина Назимок.

Предыдущие замгубернатора и глава департамента внутренней политики были отправлены в отставку.