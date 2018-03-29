Россия и Украина официально прекратили сотрудничество в сфере ОПК

Россия и Украина более не являются партнерами в вопросах взаимных поставок вооружения и военной техники. На Официальном интернет-портале правовой информации опубликовано «Официальное сообщение МИД Российской Федерации, согласно которому «28 марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года».

Документ МИД РФ лишь констатировал ситуацию, которая начала складываться сразу после вооруженного переворота на Украине зимой 2013-2014 годов: о разрыве договоров объявили сразу несколько предприятий украинского ОПК, в том числе «Южмаш», «Мотор Сич» и другие.

Ранее стало известно, что замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, Украина должна заключить новый договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с учетом текущей ситуации.