Захарова ответила Джонсону английской пословицей из Достоевского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала упоминание главой британского МИДа Борисом Джонсоном произведения «Преступления и наказания».

«В отличие от вас, мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — приводит РИА Новости слова Захаровой.