Самолет переехал ногу работнику аэропорта в Лондоне: видео

Самолет авиакомпании «Россия» переехал ногу работнику лондонского аэропорта Гатвик, сообщила британская газета Evening Standard.

Инцидент произошел в среду вечером, когда самолет должен был вылететь из Лондона в Санкт-Петербург. Во время буксировки произошел наезд на сотрудника аэропорта. Это заметили члены экипажа и пассажиры.Пострадавший получил серьезные травмы, для его эвакуации в больницу пришлось вызвать вертолет. Лайнер также получил повреждения во время спасательной операции.

В итоге вылет был задержан, пассажирам пришлось более 15 часов дожидаться резервного самолета, который доставил их в Северную столицу уже в четверг.