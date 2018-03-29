Месенджеры будут обязаны предоставлять ФСБ ключи шифрования

Федеральная служба безопасности обяжет популярные месенджеры – такие, как Telegram, WhatsApp и др. – предоставлять всю необходимую информацию для декодирования сообщений по запросу контрразвездчиков «в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».

Соответствующее разъяснение опубликовано на Официальном портале правовой информации. Изменения внесены в приказ ФСБ России №432 от 19 июля 2016 года «Об утверждении Порядка предоставления организаторами распространения информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и утвержденный этим приказом Порядок». В пункт приказа, ранее звучавший как «Организатор распространения информации в сети «Интернет» осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения», теперь добавлено пояснение: «В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».