Новак предоставил Путину отчет по работе Минэнерго

Россия добилась рекордных показателей по добыче и экспорту газа. Об итогах работы топливно-энергетического комплекса в 2017 году Владимиру Путину доложил министр энергетики.

Новак доложил президенту, что все отрасли ТЭК в прошлом году отработали стабильно и повысили свои показатели по сравнению с предыдущими годами. Общий объем инвестиций на 2017 год составил 3,5 триллиона рублей во все отрасли ТЭК.

Новак сообщил, что в настоящее время Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству и продаже углеводородов и играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности.

Министр энергетики также отметил, что в прошлом году из-за роста цен на нефть бюджет получил дополнительно более триллиона рублей.