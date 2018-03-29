В МИД РФ назвали глобальным фейком «доказательства» Лондона по «делу Скрипаля»

Обвинения Великобритании, представленные в презентации по делу об отравлении в Солсбери, в которой были показаны слайды с утверждениями о причастности Москвы, являются классической дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«"Весомые" доказательства Лондона по "делу Скрипаля", распространенные посольством, и сопутствующие заявления, являются одним глобальным фейком», -сказала Захарова.

Она отметила, что Лондон намеренно уходит от контактов с российским посольством в Британии по «делу Скрипаля», при этом никаких данных о состоянии российских граждан нет.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России».