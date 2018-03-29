Украина взяла под защиту пранкера Евгения Вольнова

Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о числе погибших в ТЦ в Кемерово. Об этом в разговоре с украинским интернет-изданием «Обозреватель» заявила официальный представитель СБ Украины Елена Гитлянская. По ее словам, «Украина своих граждан не выдает».

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного так же, как Евгений Вольнов. Пранкера обвиняют в распространении недостоверных сведений о трагедии в Кемерово.

25 марта пранкер, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал морги Кемерова и интересовался, все ли готово к приему огромного количества жертв, называя цифру в 300 и более погибших. Его «репортаж» послужил основанием для множества фейковых сообщений в социальных сетях. Следствие характеризует его действия следующим образом:

«Публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

В среду, 28 марта, Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вольнова-Кувикова, его объявили в международный розыск.