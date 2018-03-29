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В доме Скрипаля исчезла входная дверь

Лина Давыдова
15:53 29.03.2018
Территория вокруг дома Сергея Скрипаля огорожена высоким забором. На дорожках вдоль сада выложены деревянные настилы, а вместо входной двери установлена фанера.
В доме Скрипаля исчезла входная дверь
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Британские спецслужбы обследуют дом Сергея Скрипаля и территорию вокруг него. Соответствующие кадры, снятые с помощью коптера, размещены на сайте телеканал Sky News.

На записях видно, как территория вокруг дома британского шпиона огорожена высоким забором. На дорожках вдоль сада перед главным выложены деревянные настилы, по которым ходят специалисты. Также, судя по фото, стражи порядка вывезли входную дверь и закрыли дверные проемы фанерой. Вокруг дома следователи палатки.

По словам старшего национального координатора контртеррористического подразделения британской полиции Дин Хейдон, по предварительным данным, Сергей Скрипаль и его дочь впервые подверглись воздействию нервнопаралитического вещества возле входной двери своего дома.

«На этой стадии расследования мы полагаем, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества у входной двери своего дом», - сказал представитель стражей порядка.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Их нашли на скамейке недалеко от местного торгового центра в бессознательном состоянии. Позже следствие предположило, что Скрипаля и его дочь могли отравить в доме британского шпиона.

Великобритания без каких-либо доказательств обвинила Россию в якобы причастности к случившемуся. Между тем в Москве категорически отрицают заявления Лондона. Кому на самом деле было выгодно отравление Скрипаля? Почему друзья британского шпиона считают, что он был связан с организованной преступностью? И почему в США уверены, что «дело Скрипаля» может пошатнуть единство НАТО? Все это обсудят эксперты в ток-шоу «Процесс». Не пропустите 29 марта в 21:35 на телеканале «Звезда».

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