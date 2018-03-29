В Гидрометцентре назвали сроки наступления весны
Снег исчезнет с лесных массивов Московского региона лишь в последнюю декаду апреля. По сей день высота сугробов превышает норму. Также ожидается половодье.
Фото: Komsomolskaya Pravda Globallookpress
Снежный покров в лесах Подмосковья растает к 25 апреля, а в столице наступление настоящей весны ожидается чуть раньше. Об этом информировал Гидрометцентр России.
По оценкам синоптиков, снег останется в пригородных лесах до 20-25 апреля. В Москве будут задействованы коммунальные службы для вывоза снега.
Высота сугробов на сегодняшний день превышает норму более чем в полтора раза, но поскольку большая часть осадков выпала не в декабре-январе, а в феврале, плотность снега не такая высокая. Снег в Москве и Подмосковье сойдет на так скоро.
Между тем, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сильных осадков в апреле не ожидается, сообщают «Известия».
Вильфанд также напомнил, что ожидается половодье.