Шакро Молодой отправится в колонию почти на 10 лет

Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Соответствующее решение сегодня принял Никулинский суд города Москвы, передает РИА Новости.

Калашов был задержан в июле 2016 года по обвинению в вымогательстве. Полугодом ранее, 14 декабря 2015 года, Шакро вместе с Андреем Кочуйковым (известным так же, как Итальянец) и Эдуардом Романовым устроили перестрелку на Рочдельской улице. Перестрелка стала следствием вымогательства у хозяйки кафе Elements 8 миллионов рублей.

Кочуйков и Романов были задержаны практически сразу, а Шакро Молодой ударился в бега. Время пребывания на свободе Шакро, по данным следствия, использовал для того, чтобы за один миллион долларов изменить статью и меру пресечения своим подельникам. Вскоре после ареста Шакро, 19 июля 2016 года, сотрудники ФСБ арестовали первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова по обвинению в получении взятки.

29 марта этом криминальном эпизоде Шакро Молодого была поставлена точка: преступный авторитет отправится в колонию строгого режима на 9 лет и 10 месяцев, его ближайший подручный Андрей Кочуйков отсидит ровно на год меньше.