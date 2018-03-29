Трое из пропавших без вести после пожара в Кемерове найдены живыми

Три человека, которые числились в списке пропавших без вести после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, живы. Об этом сообщает Следственный комитет России на своем официальном сайте.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошло возгорание в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», которое быстро переросло в пожар. В результате страшной трагедии погибли 64 человека.