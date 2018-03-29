Грузия высылает российского дипломата в связи «делом Скрипаля»

Грузия объявила о высылке из страны российского дипломата в знак солидарности с Лондоном в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

«МИД выражает солидарность Великобритании, разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества по данному вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

Российский дипломат должен покинуть страну в течение семи дней.

Ранее решение о высылке дипломатов РФ в связи с якобы причастностью Москвы к инциденту в Солсбери приняли Великобритания, США, Канада, Албания, Украина, Норвегия и ряд других стран.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в коме. Лондон без каких-либо доказательств обвинил в причастности к случившемуся Москву. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все запросы России по «делу Скрипаля» Великобритания игнорирует.

«На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма – это отписки, что "мы все уже сказали, следите за выступлениями". Как я процитировала: "Мы дали беспрецедентно большое количество информации нашим партнерам, следите за ней". Дали-то партнерам, нам не дали. Это такие отписки, совершенно ничего не значащие. Третий вариант, который тоже получен, это документы», - возмутилась Захарова.

При этом в тех документах, которые все же доходят до российского МИД, данные перепутаны и порой «сведены до абсурда».

«Такое впечатление, что их писал душевнобольной. Перепутано все – даты, имена, должности», - пояснила Захарова.