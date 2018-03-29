Потерявший всю семью кемеровчанин назвал причину блокировки дверей в кинозале ТЦ

В нем он рассказал о том, что происходило в зале кинотеатра, в котором его родные находились в момент пожара. На видеозаписи Востриков говорит, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения торгового центра видно, как неизвестный мужчина закрывает дверь в зал и затыкает щели.

«Дети промедлили, и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели не прибыли», — рассказал Востриков.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о возможных причинах трагедии в Кемерове.