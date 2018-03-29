Потерявший всю семью кемеровчанин назвал причину блокировки дверей в кинозале ТЦ
Житель Кемерова Игорь Востриков, у которого в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра, записал видеообращение.
Видео: vk.com/vegas.shoes
В нем он рассказал о том, что происходило в зале кинотеатра, в котором его родные находились в момент пожара. На видеозаписи Востриков говорит, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения торгового центра видно, как неизвестный мужчина закрывает дверь в зал и затыкает щели.
«Дети промедлили, и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели не прибыли», — рассказал Востриков.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о возможных причинах трагедии в Кемерове.