У большинства стран НАТО проблемы с боеготовностью - СМИ

Почти все государства, входящие в НАТО, имеют проблемы с боеготовностью своих армий. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих чиновников альянса.

В качестве примера издание приводит Грецию и Турцию, которые имеют крупные войска, однако они не обучены действиям по размещению в зоне конфликта за границей. Что касается Германии, то при наличии у бундесвера значительных танковых и артиллерийских сил, немецким вооруженным силам не хватает оборудования.

США требуют от своих союзников по НАТО активизироваться, чтобы как минимум 30 тысяч военных, 30 кораблей и более 360 истребителей были готовы оказаться в любой точке мира не позднее месяца с момента принятия решения о переброске.Однако даже такое усиление войск не поможет в случае «масштабного наступления России», отмечает издание. Переброска подкрепления возможна только в случае, когда захват территории участника НАТО будет «протекать медленно».