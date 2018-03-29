Названо место похорон актера Олега Анофриева

Народный артист РФ, певец и автор песен Олег Анофриев будет похоронен 30 марта на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщила его дочь Мария Анофриева.

«Похороны пройдут на Аксиньинском кладбище, сейчас мы выбираем участок», - цитирует ее слова ТАСС.

Вместе с тем Анофриева добавила, что артист завещал «похоронить его рядом с домом в Одинцовском районе».

Также сообщается, что до похорон в пятницу состоится прощание в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, которое пройдет в 10:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни умер советский и российский актер, народный артист Олег Анофриев.