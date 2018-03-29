Дуров объяснил причину сбоя в Telegram
Разработчики отмечают, что работоспособность программы будет восстановлена в ближайшее время.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Сбой в популярном мессенджере Telegram произошел в связи с отключением питания в кластере серверов в Европе. Об этом сообщил основатель программы Павел Дуров.
«Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок», - написал он в своем Twitter.
Как сообщается на странице Telegram в социальной сети «Вконтакте», работа программы будет восстановлена в ближайшее время.
Ранее пользователи Telegram сообщают о массовом сбое популярного мессенджера по всей России.