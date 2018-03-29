Конечно, это возможно — Хантсман об аресте российских активов в США

Посол США в РФ Джон Хантсман надеется, что отношения двух стран станут стабильно ровными. Но не исключает никакого развития событий.

«Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения. Но, конечно, это возможно», — заявил Хантсман в ответ на вопрос, возможен ли арест российских активов по аналогии с таким же в Великобритании.

Также посол обеспокоен тем, что нормальные отношения между Россией и США невозможны ровно до того момента, пока страны не смогут конструктивно решить стоящие перед ними проблемы, цитируют посла РИА Новости.

Ранее в посольстве России в США отмечали, что Америка способна оказать влияние на Великобританию в «деле Скрипаля», чтобы сохранить тот позитив, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона.