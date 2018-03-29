В Кремле прокомментировали ситуацию с Тулеевым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которая ранее появилась в СМИ.

Песков отметил, что в ходе поездки глава РФ уже дал ответ на этот вопрос. По его словам, в Кремле кадровые решения никогда не анонсируют, а только информируют о них по факту.

«Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию», - подчеркнул Песков.

Ранее власти Кемеровской области заявили, что не располагают информацией о кадровых решениях касательно губернатора.