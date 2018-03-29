Захарова напомнила Великобритании о визите английских лордов «в гости к Гитлеру» на Олимпиаду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга показала британской стороне выпущенную в 1936 году в Германии официальную брошюру, которая называется «Почетные гости XI Олимпийских игр». Книга посвящена участию членов английского истеблишмента в Олимпиаде 1936 года. Она проходила в третьем рейхе. Открывал церемонию Адольф Гитлер.

«Честно говоря, все, что связано с той эпохой, с теми событиями и с той политической обстановкой тем более, мне даже неприятно держать в руках. Это такой привет из прошлого. Но пришлось все это проштудировать. Для вашего удобства мы представляем вам слайды. Итак, кто же представлял Великобританию на Олимпийских играх 1936 года? Первое – Лорд Портал Лаверсток. Второе – Капитан Эван Хантер. Они были представителем и председателем Национального олимпийского комитета Великобритании, генеральным секретарем. Теперь к представителям Великобритании в МОК – это Лорд Абердар, Лорд Дэвид Джордж Бергли, Маркиз Декстед, Сэр Ноэль Куртис Бэннет. Среди представителей международных спортивных федераций – Уильям Джонс, Сэр Уильям Бертон, Майор Хекстал Смит. Это означает одно: что указанные лица принимали участие в официальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой, они были на стадионе, они были на открытии, они общались активно в 36-м году в Берлине с местным официозом. В отличие от представителей дипломатического корпуса, который был аккредитован в тот момент в Германии и присутствовал на мероприятиях в рамках функциональных обязанностей, которые обязан был выполнять, упомянутые члены британского истеблишмента приехали по собственному желанию.

Я хочу еще раз подчеркнуть – в Берлин, к Гитлеру в 36 году. К 36 году Германия была уже отравлена соответствующей идеологией. К этому моменту уже была создана система концлагерей для противников нацистского режима, асоциальных элементов, осужденных лиц, других категорий граждан, действовали расовые законы. Вплоть до 1952 года, когда состоялась летняя Олимпиада в Финляндии, Советский Союз не принимал участие в Олимпийских Играх. Он проигнорировал и Игры в Берлине. Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите говорить, «вызывающим тошноту» участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских Игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды, делали в гостях у Гитлера? Расскажите своей стране», - сказала Захарова.