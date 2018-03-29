В Кремле прокомментировали предложение Австрии выступить регулятором отношений России и Лондона

По заявлению Карин Кнайсль, Вена могла бы стать посредником при урегулировании напряженных отношений между Россией и Лондоном, возникших из-за «дела Скрипаля».

«В ситуации с Великобританией конечно востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», — передают слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь назвал контакты России и Австрии на высшем уровне как эффективными, очень конструктивными и прагматичными.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.