Эти документы писал душевнобольной – Захарова об ответах Великобритании на запросы РФ по «делу Скрипаля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову прокомментировала позицию Великобритании по «делу Скрипаля».

Она отметила, что у британской стороны есть три так называемые формы «ответа» на запросы России.

«На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма – это отписки, что "мы все уже сказали, следите за выступлениями". Как я процитировала: "Мы дали беспрецедентно большое количество информации нашим партнерам, следите за ней". Дали-то партнерам, нам не дали. Это такие отписки, совершенно ничего не значащие. Третий вариант, который тоже получен, это документы», - рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что такие документы «сведены к абсурду», поскольку в них перепутаны все данные.

«Такое впечатление, что их писал душевнобольной. Перепутано все – даты, имена, должности. Такое впечатление, что ручку дали какому-то человеку, и вот он этими каракулями… То ли это акт устрашения в адрес посольства нашего, когда абсолютно перепутанные какие-то страшные каракули приходят, или еще что-то», - заключила Захарова.

Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала «Звезда» сегодня, 29 марта, в 23:15.