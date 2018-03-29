ФСБ по Крыму объявила в угон задержанное украинцами судно «Норд»

Управление России в Крыму возбудило уголовное дело против украинских пограничников, задержавших рыболовецкое судно «Норд».

«Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении сотрудников Государственной пограничной службы Украины возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса России», — передает слова Игоря Михайличенко ТАСС.

Также он добавил, что подобные действия украинских пограничников грубо нарушают нормы международного права и противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Михайличенко отметил, что вопрос с освобождением крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым, и что организована работа по оказанию членам экипажа правовой помощи и по доставке продуктов питания и питьевой воды.

Напомним, ранее стало известно о задержании крымских рыболовов украинскими пограничниками. На борту судна «Норд» находится экипаж в составе 10 человек, чьи запасы еды и воды подходят к концу.