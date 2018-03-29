Приложение Telegram прекратило работу

Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое популярного мессенджера по всей России. Трудности возникают при отправке сообщений и загрузке файлов. Технический сбой произошел не только у нас, об аналогичных проблемах сообщают пользователи по всему миру, следует из официального заявления компании в Twitter.

Представители Telegram в сообщении пишут, что сбой в приложение произошел в России, странах СНГ, Европе и на Ближнем Востоке. Сейчас устанавливаются причины и делается все возможное для устарннения неполадок и скорого соединения приложения.