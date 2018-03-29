Великобритании нечем ответить на «Мертвую руку» России – эксперт

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал повышенный интерес Великобритании к российской системе управления ядерным ударом «Периметр», так же известной на Западе, как «Мертвая рука».

По словам Леонкова, «Периметр» создавался для нанесения ответного удара в том случае, если Россия подвергалась бы такому удару, но не могла его отразить.

«Если мы говорим про систему "Периметр", то, когда она создавалась, ее основной целью было нанесение гарантированного ответного удара при отсутствии управления со стороны центральных военно-политических органов власти. То есть в том случае, когда наша страна подвергалась ракетному удару и мы, например, не могли его отразить, и при этом страдали административные единицы инфраструктуры управления государством, имеется в виду политическое руководство государства, военное руководство государства – то есть они обезглавливали его, и некому было давать команду на ответный удар, то эта система должна была гарантированно сработать и дать команду ракетам, которые были задействованы в этой системе, на ответный удар», - сообщил эксперт.

По его словам, при признаках нанесения ядерного удара система запрограммирована запускать ракеты, которые гарантированно нанесли бы ответный удар по странам-агрессорам.

«Как говорилось некоторыми специалистами по этой системе, при определенных обстоятельствах, признаках нанесения ядерного удара стартовали так называемые ракеты специальные, которые запускали "Периметр", и страна-агрессор гарантированно получала ответный удар. В те времена страной-агрессором были США, были страны НАТО – то есть ракеты летели по всем координатам, которые в них были заложены», - подчеркнул Леонков.

Вместе с тем он отметил, что повышенный интерес Великобритании к системе «Периметр» обусловлен тем, что в настоящее время британская сторона намерена придать России «образ врага», при этом не подкрепленный никакими фактами.

«То, что сейчас Великобритания подымает данную тематику – она идет сейчас в русле той истерии, которую она подняла в "деле Скрипаля", того дипломатического скандала, не обоснованного ничем, не подкрепленным никакими фактами, который мы сейчас наблюдаем – это высылка наших дипломатов, и дальнейшие их демарши, попытки собрать союзников, для того, чтобы надавить как можно сильнее на Россию. Но, самое главное, они придают России гарантированный образ врага, то есть мы «не отмоемся ничем», - сообщил он.

Кроме того, Леонков подчеркнул, что Великобритания рассчитывает на американцев, однако при этом такой мощной системы, как «Периметр», у них нет.

«Великобритания – эта та самая держава, которая имеет ядерное оружие. В основном это ядерное оружие у них располагается на подводных лодках в виде баллистических ракет Trident II, ракеты – американские, лодки – британские. Сейчас лодки у них находятся не в самом лучшем состоянии, часть из них на ремонте, одна из них принимала учения во льдах Арктики. Им есть, чем ответить, но такой системы, как у нас "Периметр" у них нет. Они пользуются широко сведениями, которые есть у американцев, и рассчитывают на американцев, что в случае ядерных конфликтов американцы их поддержат своим арсеналом», - заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист по ядерному разоружению Брюс Блэр считает, что автоматическую систему ответного ядерного удара "Периметр", которая существует в России, после активации нельзя будет остановить.