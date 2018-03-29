Власти Кемерова опровергли отставку губернатора Тулеева
Аман Тулеев проводит встречи с семьями погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Фото: ako.ru
Власти Кемеровской области не располагают информацией о кадровых решениях касательно губернатора.
В пресс-службе областной администрации сообщили, что губернатор находится на рабочем месте и проводит заседания оперативного штаба, встречается с семьями погибших в трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передают РИА Новости.
Напомним, ранее, по данным СМИ, стало известно, что Аман Тулеев провел перестановку кадров в правительстве Кемерова.