Биореактор для космоса построят в России

Группа энтузиастов, разработавших спутник с солнечным парусом «Маяк», намерена создать фотобиореактор для производства кислорода в космосе. Об этом сообщило информагентство РИА «Новости».

Инженеры намерены заняться данной разработкой совместно с Институтом медико-биологических проблем.

«Мы хотим совместно с ИМБП и на основе их опыта простроить фотобиореактор – это установка, в которой растут одноклеточные зеленые водоросли, как и любые растения, поглощающие CO2 и выделяющие кислород», – цитирует агентство руководителя проекта Александра Шаенко.

Первый прототип уже собран, и сейчас команда Шаенко занята сбором денег на постройку второго, более сложного экземпляра, который будет пригоден для работы в системе жизнеобеспечения.

В ИМБП уже пытались создавать подобный биореактор орбитальной станции «Мир», правда до его использования в космосе дело не дошло - аппарат потреблял 45 киловатт электроэнергии, тогда как энергосистема «Мира» выдавала меньше 35 киловатт.