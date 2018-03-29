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Биореактор для космоса построят в России

Павел Настин
11:55 29.03.2018
Разработчики надеются создать установку, вырабатывающую кислород из одноклеточных водорослей.
Биореактор для космоса построят в России
Фото: Karl F. Schöfmann/ imagebroker.com/ Globallookpress

Группа энтузиастов, разработавших спутник с солнечным парусом «Маяк», намерена создать фотобиореактор для производства кислорода в космосе. Об этом сообщило информагентство РИА «Новости».

Инженеры намерены заняться данной разработкой совместно с Институтом медико-биологических проблем.

«Мы хотим совместно с ИМБП и на основе их опыта простроить фотобиореактор – это установка, в которой растут одноклеточные зеленые водоросли, как и любые растения, поглощающие CO2 и выделяющие кислород», – цитирует агентство руководителя проекта Александра Шаенко.

Первый прототип уже собран, и сейчас команда Шаенко занята сбором денег на постройку второго, более сложного экземпляра, который будет пригоден для работы в системе жизнеобеспечения.

В ИМБП уже пытались создавать подобный биореактор орбитальной станции «Мир», правда до его использования в космосе дело не дошло - аппарат потреблял 45 киловатт электроэнергии, тогда как энергосистема «Мира» выдавала меньше 35 киловатт.

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