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Автомобилист пытался сбить военных во Франции

Наталия Майорова
11:01 29.03.2018
Инцидент произошел в тот момент, когда солдаты совершали пробежку.
Автомобилист пытался сбить военных во Франции
Фото: pixabay.com

Неизвестный автомобилист попытался сбить военных, которые вышли на пробежку. Инцидент произошел во французском департаменте Изер. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что военнослужащие занимались спортом вблизи казармы. Злоумышленник совершил наезд на солдат в тот момент, когда они совершали пробежку. После инцидента водитель скрылся.

По сообщению портала France Info, данных о том, «было ли произошедшее терактом, пока нет».

Отмечается, что никто из военных не пострадал.

Ранее в Шотландии автомобиль наехал на группу детей.

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