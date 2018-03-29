Человеческий фактор не остановит «Мертвую руку» - западный эксперт

Никто не сможет помешать системе автоматического запуска российского ядерного оружия «Периметр» (на Западе получила название «Мертвая рука»), после ее активации, заявил ведущий эксперт Принстонского университета по ядерному разоружению Брюс Блэр. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Мертвая рука» полностью автоматизирована за исключением того, что ее активирует российский Генштаб в период кризиса. В этой системе присутствует небольшое количество людей, которые будут выполнять узкий круг задач и не смогут нарушить ее работу», - заявил Блэр.

Ранее Блэр заявлял, что существование «Мертвой руки» заставит Запад дважды подумать, прежде чем решиться на применение ядерного оружия. В то же время он подчеркнул, что такая система является этичным и приемлемым способом предотвращения ядерной войны.