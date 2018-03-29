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Человеческий фактор не остановит «Мертвую руку» - западный эксперт

Павел Настин
10:44 29.03.2018
Ведущий специалист по ядерному разоружению Брюс Блэр считает, что автоматическую систему ответного ядерного удара «Периметр», которая существует в России, после активации нельзя будет остановить.
Человеческий фактор не остановит «Мертвую руку» - западный эксперт
Фото: Минобороны России

Никто не сможет помешать системе автоматического запуска российского ядерного оружия «Периметр» (на Западе получила название «Мертвая рука»), после ее активации, заявил ведущий эксперт Принстонского университета по ядерному разоружению Брюс Блэр. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Мертвая рука» полностью автоматизирована за исключением того, что ее активирует российский Генштаб в период кризиса. В этой системе присутствует небольшое количество людей, которые будут выполнять узкий круг задач и не смогут нарушить ее работу», - заявил Блэр.

Ранее Блэр заявлял, что существование «Мертвой руки» заставит Запад дважды подумать, прежде чем решиться на применение ядерного оружия. В то же время он подчеркнул, что такая система является этичным и приемлемым способом предотвращения ядерной войны. 

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