В МИД Австрии заявили о давлении Великобритании по «делу Скрипаля»

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выступила с заявлением на тему высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Великобритания дважды пыталась склонить Вену к принятию «конкретных мер» против России в связи с «делом Скрипаля».

«Австрия не собирается высылать российских дипломатов, потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога», — передают слова Кнайсль «Известия».

Она также уточнила, что принятие подобного решения невозможно из-за расположения штаб-квартиры ОБСЕ в Вене — в такой ситуации высылка российских дипломатов приведет к прекращению диалога на этой площадке.

Между тем, напомним, ранее стало известно о решении ряда западных государств выслать с территории своих стран российских дипломатов. Этим они хотят продемонстрировать солидарность с позицией Великобритании по «делу Скрипаля».