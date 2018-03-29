Было трудно дышать, но мы до последнего ждали: охранник и администратор «Зимней вишни» рассказали, как спасали людей из здания

Охранник и администратор обувного магазина в торговом центре «Зимняя вишня» Махмуд Художаев и Фарзон Салилов в Кемерове рассказали, как спасали людей из загоревшегося здания.

По словам Салилова, оповещение о начале возгорания он получил по рации.

«Я стоял возле двери нашего магазина, и вдруг мне по рации наш сотрудник, который был возле другого входа, говорит: "У нас что-то случилось, люди бегают". Смотрю, действительно народ бегает и кричит: "Пожар!"», - вспоминает он.

Мужчины отметили, что сначала помогали эвакуировать сотрудников и посетителей магазина через аварийный выход в торговом зале, после чего направляли пробегавших мимо людей в нужную сторону.

Художаев отметил, что на втором этаже находились люди с ограниченными возможностями, которые самостоятельно не могли спускаться вниз.

«Еще в колясках были инвалиды. Наши ребята помогли им: подняли коляски и спустили вниз. На втором этаже были инвалиды. Они же не могли спускаться, сидели в колясках», - рассказал он.

Мужчины отметили, что сначала они почувствовали запах, после чего увидели клубами спускавшийся сверху черный дым.

«Было трудно дышать, но до последнего ждали: может, еще кого-то сможем вытащить, потом сами выйдем. Мы же мужчины. Старались, чтобы все вышли», - отметили они.

По словам коллеги мужчин Валерии Логиновой, в торговом центре сигнализации слышно не было совсем.

«Махмуд сказал, что мы правда горим. Я побежала в подсобку, где были другие девочки, и сказала, что, видимо, "Вишня" горит. Они спросили, почему сигнализации нет. В итоге мы все собрались, успели переодеться, потом вышли», - цитирует ее слова RT.

Кроме того, Логинова отметила, что в торговом центре началась сильная давка, однако администраторы и охранники помогали людям выбраться на улицу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расследование трагедии в Кемерове должно быть объективным и прозрачным. По словам российского президента, необходимо проверить все версии произошедшего.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошло возгорание в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», которое быстро переросло в пожар. В результате страшной трагедии погибли 64 человека.