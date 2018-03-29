СК РФ направил Великобритании запрос по факту о покушении на убийство Юлии Скрипаль

Следственный комитет РФ направил Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, которое было возбуждено по факту покушения на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Россия просит «предоставить копии материалов уголовного расследования», включая также результаты осмотра места, где Скрипаль была обнаружена без сознания, а также материалы с результатами ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз.

«При этом СКР подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль», - отметила Петренко.

Вместе с тем уточняется, что Россия обратилась к британским коллегам с просьбой совершить ряд процессуальных действий, благодаря которым появится возможность установить обстоятельства, при которых было совершено преступление.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль заходила в соцсети спустя 3 дня после отравления.