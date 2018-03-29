Стала известна дата первой встречи глав КНДР и Южной Кореи

Главы КНДР и Южной Кореи договорились о проведении межкорейского саммита 27 апреля. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap по результатам подготовительных переговоров.

Уточняется, что с целью дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном обе стран проведут еще один раунд рабочих переговоров. Ожидается, что он пройдет 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

Согласно сообщению, саммит состоится в Пханмунджоне. Кроме того, в процессе дальнейшей подготовки к нему Южная Корея и КНДР обсудят вопросы охрана, допуска прессы и протокола.

В случае, если встреча состоится, то это будет уже третий саммит КНДР и Южной Кореи.

Ранее такая встреча состоялась 11 лет назад – осенью 2007 года. При этом первый саммит прошел летом 2000 года.

Ранее вслед за Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ захотел провести личную встречу с Ким Чен Ыном.