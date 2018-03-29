ЦБ отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка»

Банк России с четверга, 29 марта, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Согласно информации, по величине активов данная организация занимала 177-е место в банковской системе России.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "АктивКапитал Банк" АО "АК Банк", рег. №3006, г. Самара», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в марте текущего года данный банк проводил ряд операций, которые были направлены на вывод большей части активов. Это привело к резкому ухудшению финансового состояний кредитной организации, а также ряду других проблем.

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс».