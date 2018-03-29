В МИД РФ предложили закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское дипломатическое представительство, расположенное в Санкт-Петербурге. Предложение поступило как ответная мера на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.

Петербургское диппредставительство имеет более высокий статус и важнее для США, чем варианты в Екатеринбурге или во Владивостоке. Решение по такому предложению в любом случае остается за президентом России, сообщают «Известия».

Между тем напомним, что по распоряжению американских властей российские дипломаты должны покинуть генконсульство в Сиэтле до 25 апреля.