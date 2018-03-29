В сирийской Думе призывают прекратить боевые действия

Сирийский город Дума, последний в Восточной Гуте, подконтрольный боевикам, наполнился мирными жителями. Они вышли на улицы с призывом прекратить боевые действия и прийти к перемирию группировки «Джейш аль-Ислам»* с властями Сирии.

Сообщается, что все жители, включая раненых и женщин, требуют от «Джейш аль-Ислам»* принять условия перемирия или соглашения об эвакуации, чтобы мирные жители города избавились от разрушительных последствий готовящейся наземной операции правительственных сил, передают РИА Новости.

Боевикам было предоставлено время для принятия условий соглашения.

Между тем ранее сообщалось, что на бывших подконтрольных боевикам сирийских территориях были найдены запасы химического оружия.

* «Джейш аль-Ислам» — террористическая организация, запрещенная в России.