Жители разрушенных сирийских Алеппо и Дейр-эз-Зора возвращаются обратно в свои провинции

Жители населенных пунктов Абу-Гатте и Хама сирийской провинции Алеппо получили личные вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны.

Жители населенного пункта Маррат в провинции Дейр-эз-Зор также получили помощь в виде питьевой воды.

Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям.

Процесс налаживания мирной жизни и мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры способствуют возвращению жителей в свои дома. Так, за прошедшие сутки в места прежнего проживания в провинции Хомс вернулись 170 человек, на восточный берег реки Евфрат в провинцию Дейр-эз-Зор — 642 человека.

Сирийцы, которые с помощью российских военных постепенно вновь обживают свои дома, благодарят Россию за свое возвращение.