В Верховной раде Украины объяснили, почему в стране «происходит геноцид»

Депутат выразил мнение, что Украине, чтобы выйти из ситуации, в которой сейчас находится страна, необходимо привлекать профессиональных экспертов и специалистов. В то время, как сейчас правотворчество в Незалежной базируется на «лозунгах и рассказах политиков».

«Когда принимаются законы, посоветовавшись с дядей Сэмом или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — передает слова Мураева NewsOne.

При этом, что именно депутат имел в виду под «геноцидом», он не объяснил.

Ранее Евгений Мураев уже отличился громким высказыванием в адрес сограждан. В частности, парламентарий поинтересовался, «не жмут» ли украинцам квартиры, выданные бесплатно Советским Союзом.