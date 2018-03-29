Российские дипломаты покинут Сиэтл до 25 апреля

До 30 марта консульство будет работать только на выдачу готовых паспортов. Прием граждан уже прекратился 26 числа, сообщается на официальном сайте российского генерального консульства в Сиэтле. Там же отмечается, что граждане, которые при подаче заявления об оформлении паспорта одновременно подали заявления о пересылке, готовые паспорта получат по почте.

Сотрудников российского консульства распределят по другим ведомствам — в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Напомним, ранее стало известно, что российские дипломаты, которых Лондон объявил персонами нон грата, покинули посольство в Великобритании под «Прощание славянки».