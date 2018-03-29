Запад подумает дважды о применении ядерного оружия – британские СМИ ужаснулись «Мертвой руки» России

Британские СМИ вспомнили о существовании в России системы управления ядерным ударом «Периметр».

Данная система, также на Западе известная «Мертвая рука», представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, который был разработан в СССР в период холодной войны как последняя защита от агрессора.

По данным издания The Daily Star, один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр отметил, что данная система по-прежнему функционирует и якобы даже совершенствуется.

«Существование "Мертвой руки" означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие», - говорится в материале издания.

Вместе с тем Блэр подчеркнул, что «Периметр» считается этическим и приемлемым способом предотвращения ядерной войны.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в случае, если данная система окажется уязвимой для кибератак, то она станет угрозой в целом для мировой безопасности.

Президент России Владимир Путин рассказал о создании РФ новейшего вооружения, включая гиперзвуковое оружие. Вместе с тем глава страны отметил, что Российская Федерация никому не угрожает, а также не собирается нападать на кого-либо. Новые разработки в области вооружения призваны «обеспечить безопасность страны».