Суд в США отказался отклонить иски к Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отказался отозвать иски в отношении властей Саудовской Аравии, которых обвиняют в поддержке террористов, совершивших теракты в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года.

Председатель суда Джордж Дэниелс постановил, что разбирательства в отношении саудовских властей должны быть продолжены. Тем не менее судья согласился отклонить иски в отношении благотворительной организации, строительной компании и нескольких банков королевства, признав, что эти организации не имеют отношения к юрисдикции суда.

С ходатайством об отклонении исков к суду США ранее обратились представители властей Саудовской Аравии и частных компаний королевства. Иски были поданы родственниками погибших во время терактов после принятия в сентябре 2016 года американским конгрессом закона, который разрешает такие действия.