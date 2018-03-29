Глава британского МИД сравнил Россию с Родионом Раскольниковым

Руководитель МИД Британии Борис Джонсон, во время своего выступления на пасхальном банкете мэра лондонского района Сити, сравнил РФ с главным героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым.

«Это как начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все знаем, кто преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают», — приводит ТАСС слова Джонсона.

Такое сравнение политик сделал, говоря об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Во время выступления министр иностранных дел Великобритании также перечислил все страны, которые выслали российских дипломатов из солидарности с позицией официального Лондона, и поблагодарил их за такой шаг.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. К подобным мерам присоединились почти 30 государств. Такие действия стран Запада связаны с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.