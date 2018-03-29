Трамп собирается назначить главного врача Белого дома министром по делам ветеранов

Президент США Дональд Трамп собирается назначить на освобождающийся из-за отставки Дэвида Шалкина пост руководителя Министерства по делам ветеранов главного врача Белого дома Ронни Джексона. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

В сообщении президент США поблагодарил Дэвида Шалкина «за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, его сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон.