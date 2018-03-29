Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Белорусский лидер Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Александр Лукашенко выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово: белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом», — сообщается на сайте Кремля.

В сообщении подчеркивается, что в знак солидарности в Белоруссии были «приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия».

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии за искренний жест поддержки.

В воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование трагедии в Кемерове должно быть объективным и прозрачным. По словам российского лидера, необходимо проверить все версии произошедшего.